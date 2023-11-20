أطباء بلا حدود: بحاجة لضمانات تكفل وصول الإمدادات الطبية إلى غزة "دون قيود"

ويعالج الطاقم الطبي التابع لمنظمة أطباء بلا حدود المرضى المصابين بحروق خطيرة في مستشفى ناصر في خان يونس بقطاع غزة، في أعقاب غارة جوية إسرائيلية أمس على بعد نحو كيلومتر واحد من المستشفى.

وقال البيان "لقد وصل نحو 122 مريضًا إلى المستشفى في أعقاب الغارة الجوية مباشرة، وبينما كان 70 شخصًا لقوا حتفهم لدى وصولهم، وصل العشرات من المصابين، من بينهم العديد من الأطفال المصابين بحروق شديدة وحالتهم حرجة.

وفي وحدة الحروق، حيث تعمل منظمة أطباء بلا حدود، يُجري الجراحون نحو 10 عمليات جراحية للحروق يوميًّا، لكن المستشفى يكتظ بمئات المرضى المصابين بالحروق الذين يتعين عليهم انتظار الرعاية الجراحية.