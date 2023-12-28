مقترح أمريكي إسرائيلي جديد.. هل يؤدي لهدنة في غزة؟

أثار المقترح الأمريكي الإسرائيلي الجديد بشأن الحرب في غزة، الذي كشفت تفاصيله وسائل إعلام عبرية، تساؤلات حول إمكانية نجاح المقترح في التوصل لهدنة بين حركة حماس وإسرائيل.

وحسب "القناة 13" العبرية، فإن "المقترح الذي قدمته تل أبيب وواشنطن يقضي بانسحاب إسرائيل في المرحلة الأولى من المناطق المأهولة بالسكان، وفي الوقت نفسه ستدخل المزيد من المعدات الطبية إلى القطاع".

وأوضحت أنه "في المرحلة الثانية ستطلق حماس سراح النساء وجثث جنود، وبعد ذلك سيستعد الجيش الإسرائيلي لإقامة خطوط جديدة بالقطاع، وستلي ذلك مفاوضات بشأن تبادل الأسرى".

وكانت مصادر أكدت لـ"إرم نيوز"، أن "حركة حماس بحثت مقترحاً بهذا الشأن".

وحسب المصادر، فإن "المقترح الذي بحثته حماس يقضي بانسحاب الجيش الإسرائيلي جزئياً من القطاع، مقابل وقف لإطلاق النار واستئناف مفاوضات حول الصفقة الشاملة، مع بقائه بعمق نحو كيلومتر واحد داخل حدود غزة".

ويرى المحلل السياسي، علي السرطاوي، أن "المقترح الأمريكي الإسرائيلي بشكله الحالي لا يمكن أن يؤدي إلى التوصل لهدنة إنسانية في غزة، خاصة أن الجانب الفلسطيني سيتعامل معه على أنه إملاءات من تل أبيب وواشنطن".