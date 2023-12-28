مقترح أمريكي إسرائيلي جديد.. هل يؤدي لهدنة في غزة؟
أثار المقترح الأمريكي الإسرائيلي الجديد بشأن الحرب في غزة، الذي كشفت تفاصيله وسائل إعلام عبرية، تساؤلات حول إمكانية نجاح المقترح في التوصل لهدنة بين حركة حماس وإسرائيل.
وحسب "القناة 13" العبرية، فإن "المقترح الذي قدمته تل أبيب وواشنطن يقضي بانسحاب إسرائيل في المرحلة الأولى من المناطق المأهولة بالسكان، وفي الوقت نفسه ستدخل المزيد من المعدات الطبية إلى القطاع".
وأوضحت أنه "في المرحلة الثانية ستطلق حماس سراح النساء وجثث جنود، وبعد ذلك سيستعد الجيش الإسرائيلي لإقامة خطوط جديدة بالقطاع، وستلي ذلك مفاوضات بشأن تبادل الأسرى".
وكانت مصادر أكدت لـ"إرم نيوز"، أن "حركة حماس بحثت مقترحاً بهذا الشأن".
وحسب المصادر، فإن "المقترح الذي بحثته حماس يقضي بانسحاب الجيش الإسرائيلي جزئياً من القطاع، مقابل وقف لإطلاق النار واستئناف مفاوضات حول الصفقة الشاملة، مع بقائه بعمق نحو كيلومتر واحد داخل حدود غزة".
ويرى المحلل السياسي، علي السرطاوي، أن "المقترح الأمريكي الإسرائيلي بشكله الحالي لا يمكن أن يؤدي إلى التوصل لهدنة إنسانية في غزة، خاصة أن الجانب الفلسطيني سيتعامل معه على أنه إملاءات من تل أبيب وواشنطن".
وأوضح السرطاوي، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "مثل هذا المقترح يحقق لإسرائيل مكاسب سياسية وعسكرية غير مسبوقة، ويؤكد أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته نجحا في هزيمة حركة حماس والفصائل بغزة".
وأضاف: "بقاء القوات الإسرائيلية داخل غزة يعني فقدان حماس السيطرة الأمنية والعسكرية والسياسية على القطاع، وقبولها بالشروط التي ستمليها إسرائيل والولايات المتحدة عليها لاحقاً"، مشدداً على أن ذلك سيهز صورتها بالشارع الفلسطيني.
وبيّن أن "المقترح الأمريكي الإسرائيلي يأتي في إطار رغبة المسؤولين في واشنطن وتل أبيب بإنهاء الحرب في غزة وتطويع حماس للقبول بالمرحلة المقبلة لنظام الحكم في غزة، الذي يقوم على أساس هدوء طويل الأمد مع إسرائيل".
وتابع: "سيؤدي قبول حماس بالمقترح لفقدان الفلسطينيين مساحة غير بسيطة من أراضي القطاع القريبة من الحدود، وهي ما تعرف بالمنطقة الآمنة على الحدود الشمالية والشرقية لغزة"، لافتاً إلى أن ذلك يعد هدفاً استراتيجيًّا بالنسبة لإسرائيل.
أوضاع جديدة
وحسب المحلل السياسي، فإن "المقترح يهدف بشكل أساسي لترسيخ أوضاع جديدة بقطاع غزة، وإجبار حماس على القبول بأي حلول خاصة بالحكم في غزة"، مشيراً إلى أنه من الصعب على حماس إقناع الفصائل الأخرى بمثل هذا المقترح.
من ناحيته، يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، سعيد زيداني، أن "المقترح يمكن أن يشكل أرضية جديدة لمفاوضات جديدة للتهدئة بين إسرائيل وحماس بوساطة دولية وإقليمية"، مستدركاً أنه "لا يمكن أن يؤدي لوقف إطلاق النار بغزة".
وأوضح زيداني، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "تطوير هذا المقترح الأمريكي الإسرائيلي في حال جديته يمكن أن يؤدي لتوصل الأطراف إلى صيغة أولية للتهدئة، يتم الإعلان بموجبها عن هدنة إنسانية لأيام عدة قبل الاتفاق النهائي".
وأضاف: "بالتأكيد، نهاية الحرب لن تكون إلا بشكل تدريجي، خاصة أن هذه الحرب هي الأطول إسرائيلياً والأهم بالنسبة للإسرائيليين والفلسطينيين"، قائلاً: "الوضع قبل الحرب لن يكون كما بعدها، وستتغير كافة الموازين والقوى".
أيام قليلة
وأشار زيداني إلى أنه "في حال نجحت الأطراف الدولية والإقليمية في تطوير هذا المقترح وتحقيق تقارب في وجهات النظر، وفق الشروط والمتطلبات لكلا الطرفين، فإن وقف إطلاق النار سيكون في غزة بغضون أيام قليلة".
وأكد المحلل السياسي أن "الصيغة الحالية لا تناسب الفلسطينيين، وهي المفضلة بالنسبة للإسرائيليين، وبالتالي فإن قبولها بالشكل الحالي سيكون صعباً للغاية وتحديداً على حماس"، مؤكداً أن حركة الجهاد الإسلامي والفصائل الأخرى لا يمكن أن تقبلها.
وأضاف: "حركة حماس ربما تقبل بانسحاب جزئي لإسرائيل، وبقاء بعض قواتها في غزة لحين الصفقة الشاملة، لكنها ستطالب بضمانات دولية بانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل فوري بعد التوصل لاتفاق"، مؤكداً أن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بضمانات أمريكية.