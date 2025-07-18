برعاية أمريكية.. إسرائيل وسوريا تتفقان على وقف إطلاق النار

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وسوريا، على وقف لإطلاق النار بين الجانبين، برعاية أمريكية.

وينص الاتفاق على تخلي الطوائف المتحاربة عن السلاح، والانخراط في جهود بناء هوية سورية موحدة بالتعاون مع باقي مكونات المجتمع.

وقال المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك، إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس السوري أحمد الشرع، اتفقا على وقف إطلاق النار، بدعم أمريكي".

وأضاف باراك، في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس" قائلاً إن "وقف إطلاق النار المتفق عليه بين إسرائيل وسوريا تبنته تركيا والأردن وجيران الدولتين".

ودعا باراك "الدروز والبدو والسنة إلى إلقاء أسلحتهم، والعمل مع الأقليات الأخرى على بناء هوية سورية جديدة وموحدة، في سلام وازدهار مع جيرانها"، حسب تعبيره.

يأتي ذلك في أعقاب مسار تصعيدي اتخذته إسرائيل في سوريا شهد قصفاً عنيفاً شمل العاصمة دمشق وعدة مدن أخرى، بذريعة "الدفاع عن الدروز"، وسط اقتتال طائفي على أشده اندلع خلال الأيام الماضية.