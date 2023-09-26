لبنانيون يقتحمون مقر مؤسسة الكهرباء بسبب ارتفاع قيمة الفواتير
اقتحم متظاهرون مقر مؤسسة كهرباء لبنان في بيروت، الثلاثاء؛ احتجاجا على ارتفاع قيمة الفواتير الشهرية، رغم انقطاع التيار لفترات طويلة، بحسب ناشطين ووسائل إعلام محلية.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية "الوطنية للإعلام"، إن المتظاهرين أمام المؤسسة في كورنيش النهر، اقتحموا مكاتبها احتجاجا على ارتفاع قيمة الفواتير، قبل أن يتم التصدي لهم من قبل الموظفين.
وذكرت الوكالة أن وفدا من المحتجين التقى المدير العام للمؤسسة لبحث مسألة الفواتير وكيفية تخفيض قيمتها.
وأبدى ناشطون لبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي غضبهم من زيادة أسعار التعرفة الكهربائية في وقت يواجه فيه المواطنون أزمة اقتصادية كبيرة منذ سنوات، بينما انتقد آخرون هذا التصرف.
ويعاني لبنان أزمة كهرباء عمرها ثلاثة عقود، لكنها استفحلت منذ 3 سنوات بعد الانهيار الاقتصادي الذي ضرب البلاد، وتسبب في نقص الوقود المخصص لتوليد الطاقة؛ ما دفع الكثيرين إلى التوجه نحو الطاقة الشمسية أو المولدات الصغيرة.