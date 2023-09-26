لبنانيون يقتحمون مقر مؤسسة الكهرباء بسبب ارتفاع قيمة الفواتير

اقتحم متظاهرون مقر مؤسسة كهرباء لبنان في بيروت، الثلاثاء؛ احتجاجا على ارتفاع قيمة الفواتير الشهرية، رغم انقطاع التيار لفترات طويلة، بحسب ناشطين ووسائل إعلام محلية.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية "الوطنية للإعلام"، إن المتظاهرين أمام المؤسسة في كورنيش النهر، اقتحموا مكاتبها احتجاجا على ارتفاع قيمة الفواتير، قبل أن يتم التصدي لهم من قبل الموظفين.