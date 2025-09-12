إسرائيل تعلن ضبط خلايا "إرهابية" إيرانية في سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه خلال الأشهر الماضية تم ضبط عدة خلايا "إرهابية" في الأراضي السورية كانت تعمل تحت توجيه وحدة العمليات الخاصة رقم 840 التابعة لفيلق القدس الإيراني.

وأفاد الناطق باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، أن هذه الخلايا كانت تستهدف تنفيذ عمليات ضد إسرائيل، وقد تم نقل المقبوض عليهم للتحقيق.

وأكد البيان أن في شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان من العام الحالي، تم القبض على عنصرين ميدانيين تابعين للوحدة 840، هما زيدان الطويل ومحمد الكريان.

وقال البيان إنه "تم رصد خلايا أخرى يحركها عناصر لبنانيون، من بينهم قاسم صلاح الحسيني ومحمد شعيب، وتم القضاء عليهم أخيرا في لبنان، وكان لهم دور رئيس في تهريب أسلحة من إيران إلى مناطق يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية) والشمال".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن "التحقيقات أظهرت أن بعض المخربين لم يكونوا على علم بالجهة التي يعملون لصالحها، وأنهم تم تجنيدهم أحيانًا عبر المال".

وأضاف البيان أن "الوحدة 840 مسؤولة عن تطوير وتوجيه أنشطة إرهابية تستهدف إسرائيليين داخل البلاد وخارجها، وأن العمليات المكشوف عنها حديثًا تأتي ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها إسرائيل خلال الحرب، بما في ذلك إحباط محاولات تهريب أسلحة ومهاجمة معسكرات شرقي البلاد".

وأكد الجيش الإسرائيلي أن "فيلق القدس الإيراني يستخدم أوضاع اللبنانيين والسوريين لتجنيدهم عن طريق الخداع والرشوة لأغراض إرهابية، مشيرًا إلى أن إسرائيل ستواصل التصدي لهذه التهديدات بالتعاون مع جهاز الشاباك".