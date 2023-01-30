ميمونة آل خليل.. أكاديمية سعودية جديدة تقود مجلس شؤون الأسرة

بدأت الأكاديمية السعودية، ميمونة بنت خليل آل خليل، مهام عملها الجديد، أميناً عاماً لمجلس شؤون الأسرة الحكومي، الذي تعول عليه الرياض للعب دور بارز في تغيير واقع الأسر السعودية والتحديات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تواجهها.

وتخلف الأمينة الجديدة للمجلس مواطنتها الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، التي تشغل حاليا منصب رئيسة هيئة حقوق الإنسان، حيث استعانت الرياض بشكل كبير بالنساء في مجلس شؤون الأسرة منذ إنشائه عام 2016.

وتستعين السعودية في السنوات القليلة الماضية بالنساء بشكل لافت لشغل المناصب القيادية والإشرافية في القطاعين العام والخاص، وعينت عددًا كبيرًا منهن في مناصب حكومية رفيعة ضمن خطة حكومية لتمكين النساء في سوق العمل والحياة الاجتماعية.

وتحمل الدكتورة ميمونة آل خليل، شهادة الدكتوراه في اللغويات التطبيقية من جامعة جورج تاون، وعملت أستاذًا مساعدا بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها بجامعة الملك سعود، كما أن آل خليل مستشارة لرئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، حيث شغلت منصب مديرة المرصد الوطني لمشاركة المرأة في التنمية بالجامعة.

ويهدف مجلس شؤون الأسرة بحسب نظامه الداخلي إلى "تعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها، والمحافظة على أسرة قوية متماسكة ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الدينية والأخلاقية والمثل العليا، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة".