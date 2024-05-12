السودان.. نزوح جماعي واشتباكات ضارية في الفاشر

تجددت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني ضد قوات "الدعم السريع"، الأحد، في مدينة الفاشر، شمالي دارفور، وسط موجة نزوح للمدنيين، وفق شهود عيان.

وأكد الشهود، لـ"إرم نيوز"، أن القتال بدأ بقصف مدفعي بين الطرفين، كل من مواقع تمركزاته، قبل أن يتطور إلى اشتباكات مباشرة في أحياء "الوحدة والسلام والتيمانات"، وسط تصاعد أعمدة الدخان.

وتزامنت الاشتباكات مع غارات جوية للطيران الحربي للجيش السوداني على الأحياء الشرقية والشمالية للفاشر، الواقعة تحت سيطرة "الدعم السريع"؛ ما أدى لتدمير عشرات المنازل في حي المصانع والمعهد.

وأكد شهود عيان أن الطيران استهدف مدينة "كبكابية" غرب الفاشر، إذ أسقط عدة براميل متفجرة في الناحية الغربية، دون التحقق مما إذا كان قد خلّف ضحايا وسط المدنيين أم لا.

ومن جهتها، أكدت غرفة طوارئ الفاشر مقتل طفلين ورجل؛ جراء القصف الجوي الذي تعرض له مستشفى الأطفال "مركز بابكر نهار " في حي التيمانات بالفاشر.

وقالت الغرفة، في بيان تلقى "إرم نيوز" نسخة منه، إن القصف الجوي تسبب بموجة نزوح واسعة من تلك المناطق، وسط مخاوف من خروج المستشفى الجنوبي الوحيد عن الخدمة.

وأكدت غرفة طوارئ الفاشر أن اشتباكات يوم الجمعة، أسفرت عن 38 حالة وفاة، بينهم أطفال، و189 جريحا؛ بسبب القصف العشوائي على أحياء المواطنين في الاتجاه الجنوبي الشرقي للمدينة.

كما تسببت الاشتباكات بنزوح عدد من المواطنين من أحياء "الوفاق - الصفا - الوحدة شرق - الوحدة غرب".