العراق.. سلاح خارج سلطة الدولة والداخلية تكشف "الرقم الصادم"

أحمد عبد

كشفت وزارة الداخلية العراقية وجود 15 مليون قطعة سلاح خارج سلطة الدولة، استولى عليها المواطنون جراء الحروب والتجارة غير المشروعة.

وقال المتحدث باسم لجنة تنظيم وحصر الأسلحة بيد الدولة، العميد زياد القيسي، في بيان صحفي، إن "وزارة الداخلية تمتلك بنك معلومات عن جميع الأسلحة الرسمية الموجودة في البلد، ولديها معلومات عن جميع الأسلحة الموجودة في الوزارات، والأسلحة التي استوردتها الوزارات الأمنية".

وأضاف أن "هنالك أسلحة يقدر عددها بـ15 مليون قطعة، وهو ليس رقمًا نهائيًا أو ثابتًا، استولى عليها المواطنون جراء الحروب والتجارة غير المشروعة".