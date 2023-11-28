اليوم الخامس للهدنة.. تفجير عبوة بجنود إسرائيليين وإطلاق نار في غزة
شهد اليوم الخامس من الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، خروقات منذ ساعات الصباح تطورت إلى حدث ميداني وقع شمال القطاع، في ظل اتهامات متبادلة بين حماس وإسرائيل بخرق التهدئة.
وبحسب ما رصد مراسلو "إرم نيوز" فإنه منذ ساعات الصباح وقعت حوادث إطلاق نار في أحياء الشيخ رضوان والشاطئ وسط وغرب مدينة غزة، لكنها لم تؤثر على حالة الهدوء في بقية مناطق قطاع غزة.
وقال شهود عيان إن سماع دوي إطلاق النار الذي وقع في عدد من المناطق، رافقه إطلاق قنابل صوتية تجاه مبانٍ للفلسطينيين.
وشهد مساء الثلاثاء، خرقاً كبيراً لاتفاق الهدنة الإنسانية بعد استهداف قوة إسرائيلية شمال قطاع غزة، قالت كتائب القسام الجناح المسلح لحماس إنه رد على "خرق واضح" لاتفاق التهدئة.
وقال المتحدث باسم كتائب القسام "أبوعبيدة" إنه "نتيجة لخرق واضح من قِبل العدو لاتفاق التهدئة شمال قطاع غزة اليوم، حدث احتكاك ميداني وتعامل مجاهدونا مع هذا الخرق"، مضيفا في تصريح مقتضب نشره عبر قناته على "تيليغرام": "نحن ملتزمون بالهدنة ما التزم بها العدو، وندعو الوسطاء للضغط على الاحتلال للالتزام بكافة بنود الهدنة على الأرض وفي الأجواء".
في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه تم تفجير ثلاث عبوات ناسفة قرب القوات الإسرائيلية، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود.
بدورهم، لم يعلق الوسطاء بعد على الحادث وما إذا كانوا يجرون مباحثات من أجل منع تطوره والحيلولة دون أن يتطور إلى عودة التصعيد العسكري الواسع.