اليوم الخامس للهدنة.. تفجير عبوة بجنود إسرائيليين وإطلاق نار في غزة

شهد اليوم الخامس من الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، خروقات منذ ساعات الصباح تطورت إلى حدث ميداني وقع شمال القطاع، في ظل اتهامات متبادلة بين حماس وإسرائيل بخرق التهدئة.

وبحسب ما رصد مراسلو "إرم نيوز" فإنه منذ ساعات الصباح وقعت حوادث إطلاق نار في أحياء الشيخ رضوان والشاطئ وسط وغرب مدينة غزة، لكنها لم تؤثر على حالة الهدوء في بقية مناطق قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن سماع دوي إطلاق النار الذي وقع في عدد من المناطق، رافقه إطلاق قنابل صوتية تجاه مبانٍ للفلسطينيين.

وشهد مساء الثلاثاء، خرقاً كبيراً لاتفاق الهدنة الإنسانية بعد استهداف قوة إسرائيلية شمال قطاع غزة، قالت كتائب القسام الجناح المسلح لحماس إنه رد على "خرق واضح" لاتفاق التهدئة.