"الدعم السريع" تتهم الجيش السوداني بتدمير جسر الحلفايا

اتهمت قوات الدعم السريع، اليوم الاثنين، الجيش السوداني بتدمير جسر الحلفايا الرابط بين مدينتي أم درمان والخرطوم بحري.

وقالت، في بيان على منصة "إكس"، إن "تدمير جسر الحلفايا كان خطوة استباقية من الجيش لإعاقة هجوم متوقع صباح اليوم من قوات الدعم السريع على قاعدة وادي سيدنا في أم درمان".

وأضاف البيان أن "تدمير جسر الحلفايا كان بالأسلوب ذاته الذي اتبعه الجيش السوداني من قبل في تدمير جسر شمبات، ومصفاة الجيلي للبترول، ومحاولته المستميتة تدمير خزان جبل الأولياء".