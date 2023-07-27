إسرائيل.. مسؤول استخبارات سابق ينبه لتغير "مقلق" في سلوك حزب الله

أعرب العقيد السابق في استخبارات الجيش الإسرائيلي، رونين كوهين، عن قلقه من سلوك "حزب الله" اللبناني في الأشهر الأخيرة، قائلًا إن الجهود المتزايدة التي يبذلها الحزب لتغيير قواعد اللعبة القائمة على الأرض بعد حرب لبنان الثانية 2006، توحي بأنه حصل على ضوء أخضر من إيران للإعداد والتجهيز للحرب.

ويعتقد كوهين، المتابع لسياسات حزب الله منذ 40 عامًا، أن حدود إسرائيل الشمالية قد تتحول تدريجيًّا إلى ساحة قتال شبيهة جدًّا بما كانت عليه منطقة الحزام الأمني في جنوب لبنان قبل انسحاب الإسرائيليين منها عام 2000.

ومن وجهة نظر كوهين، فإن الأحداث الأخيرة التي شهدتها الحدود الإسرائيلية اللبنانية، مثل: نصب الخيام، وإطلاق الصواريخ المضادة للدبابات، والتوغلات في الأراضي الإسرائيلية لزرع قنبلة على طريق رئيس، ما هي إلا مقدمات للتصعيد الكبير.

مأزق إستراتيجي خطير

ونوَّه كوهين إلى ضرورة أن يلتفت صناع القرار في إسرائيل إلى تحذيراته بالنظر إلى أنه شخص على اطلاع ومعرفة واسعة بـ"حزب الله" منذ ثمانينيات القرن الماضي، موضحًا أن "المشكلة الكبرى التي تواجه الجيش الإسرائيلي في حال اندلاع مواجهة عسكرية مع حزب الله، ليست آلاف الصواريخ التي قد تسقط على الأراضي الإسرائيلية، وإنما توغلات واختراقات قوات النخبة في الحزب التي تعرف باسم كتائب الرضوان، في العمق الإسرائيلي واحتلال بعض المناطق، ومحاولة الجيش الإسرائيلي استعادة المناطق المحتلة قبل التوصل لوقف إطلاق النار".

كما حذَّر كوهين بأنه "في حال بقاء مقاتلي حزب الله في المناطق المحتلة، فإن ذلك سيكون بمثابة مأزق استراتيجي خطير لإسرائيل".