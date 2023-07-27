إسرائيل.. مسؤول استخبارات سابق ينبه لتغير "مقلق" في سلوك حزب الله
أعرب العقيد السابق في استخبارات الجيش الإسرائيلي، رونين كوهين، عن قلقه من سلوك "حزب الله" اللبناني في الأشهر الأخيرة، قائلًا إن الجهود المتزايدة التي يبذلها الحزب لتغيير قواعد اللعبة القائمة على الأرض بعد حرب لبنان الثانية 2006، توحي بأنه حصل على ضوء أخضر من إيران للإعداد والتجهيز للحرب.
ويعتقد كوهين، المتابع لسياسات حزب الله منذ 40 عامًا، أن حدود إسرائيل الشمالية قد تتحول تدريجيًّا إلى ساحة قتال شبيهة جدًّا بما كانت عليه منطقة الحزام الأمني في جنوب لبنان قبل انسحاب الإسرائيليين منها عام 2000.
ومن وجهة نظر كوهين، فإن الأحداث الأخيرة التي شهدتها الحدود الإسرائيلية اللبنانية، مثل: نصب الخيام، وإطلاق الصواريخ المضادة للدبابات، والتوغلات في الأراضي الإسرائيلية لزرع قنبلة على طريق رئيس، ما هي إلا مقدمات للتصعيد الكبير.
مأزق إستراتيجي خطير
ونوَّه كوهين إلى ضرورة أن يلتفت صناع القرار في إسرائيل إلى تحذيراته بالنظر إلى أنه شخص على اطلاع ومعرفة واسعة بـ"حزب الله" منذ ثمانينيات القرن الماضي، موضحًا أن "المشكلة الكبرى التي تواجه الجيش الإسرائيلي في حال اندلاع مواجهة عسكرية مع حزب الله، ليست آلاف الصواريخ التي قد تسقط على الأراضي الإسرائيلية، وإنما توغلات واختراقات قوات النخبة في الحزب التي تعرف باسم كتائب الرضوان، في العمق الإسرائيلي واحتلال بعض المناطق، ومحاولة الجيش الإسرائيلي استعادة المناطق المحتلة قبل التوصل لوقف إطلاق النار".
كما حذَّر كوهين بأنه "في حال بقاء مقاتلي حزب الله في المناطق المحتلة، فإن ذلك سيكون بمثابة مأزق استراتيجي خطير لإسرائيل".
بموازاة ذلك، يرى المسؤول الأسبق الذي استمر في متابعة أنشطة حزب الله حتى بعد تركه منصبه، أن التحول الأخير في سلوك حزب الله يعكس إدراك النظام الإيراني بأنه بات أقرب من أي وقت مضى من تحقيق القدرات النووية واجتياز العتبة النووية، بينما لا تستغل الولايات المتحدة قوتها ونفوذها لإعاقة التقدم الذي تحرزه إيران في برنامجها النووي.
وبمعنى آخر أرادت إيران ادخار قدرات وإمكانات حزب الله إلى اليوم الذي تصبح فيه قوة نووية، وفقًا لكوهين.
طريق أسهل للحرب
ويضيف كوهين محذرًا أن إسرائيل بدأت تزحف ببطء نحو ما يشبه حرب الاستنزاف على حدودها الشمالية، وهذا الأمر سيعطي حزب الله طريقًا أسهل لدخول الحرب.
ويقول كوهين: "بالتأكيد الحرب لن تقع الآن، ولكنها في النهاية مسألة وقت فقط بالنظر إلى أنه لم يسبق أن شهدت إسرائيل في السنوات الماضية، مشهدًا معقدًا ولاعبين متعددين كما هو الحال الآن في الجولان، وغزة، والضفة الغربية".
وإلى جانب التغييرات ذات البعد العسكري، "يعمل حسن نصر الله على التأسيس لرواية مخصصة للاستهلاك المحلي العربي، يبرر فيها ما يحدث على الحدود الشمالية بأنه معركة لاستعادة الأراضي التي اغتصبها الإسرائيليون"، بحسب كوهين.
ولا يستبعد كوهين سيناريو استيلاء حزب الله على أراض إسرائيلية خلال الحرب القادمة بعد قتله وجرحه عددًا من الإسرائيليين، إضافة إلى خطفه إسرائيليين من القرى والبلدات المجاورة للحدود.
ووفقًا لكوهين، فإن "هذه لعبة جديدة في الحرب القادمة ذات بعد استراتيجي، إذ يعتقد نصر الله أن وجود مقاتلي الحزب على الأراضي الإسرائيلية عندما تنتهي الحرب، سيجبر إسرائيل على دخول مفاوضات لإعادة رسم الحدود الدولية".
المصدر: إسرائيل هيوم