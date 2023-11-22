العراق يدين الضربات الأمريكية جنوبي بغداد

أدانت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، الضربات التي شنها الجيش الأمريكي، الليلة الماضية، على ميليشيات موالية لإيران جنوبي بغداد، وقالت إنها جرت دون علم الجهات الحكومية العراقية بما يمثل تجاوزًا مرفوضًا على السيادة العراقية.

جاء ذلك بعد أن أعلن الجيش الأمريكي أنه نفذ "ضربات دقيقة" على موقعين في العراق، ردًّا على هجمات شنتها ضد قواته وقوات التحالف "جماعات مدعومة من إيران".

وأسفرت ضربات أمريكية استهدفت، فجر الأربعاء، موقعين جنوب العاصمة العراقية بغداد عن مقتل ثمانية عناصر على الأقل من مجموعة موالية لإيران، كما استهدف طيران مسيّر مجهول، فجر أمس الثلاثاء، آلية عسكرية محملة بالأسلحة تابعة لميليشيا كتائب حزب الله، أحد أبرز الفصائل المسلحة في العراق المدعومة من قبل طهران، في العاصمة بغداد.

وأكد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، في بيان أن "الحكومة العراقية تتعامل مع التصعيد الأخير، الذي شهدته الساحة العراقية خلال اليومين الماضيين، على أنه تصعيد خطير فيه تجاوز مرفوض على السيادة العراقية، التي نلتزم، تحت كلّ الظروف، بصيانتها وحفظها والدفاع عنها، وفقًا للواجبات الدستورية والقانونية للحكومة".

وقال العوادي : "ندين بشدة الهجوم الذي استهدف منطقة جُرف الصخر، والذي جرى دون علم الجهات الحكومية العراقية، ما يُعد انتهاكًا واضحًا للسيادة، ومحاولة للإخلال بالوضع الأمني الداخلي المستقر"، مشددًا على أن "الحكومة العراقية هي المعنية حصرًا بتنفيذ القانون، ومحاسبة المخالفين، وهو حق حصري لها، ولا يحق لأي جهة خارجية أداء هذا الدور نيابةً عنها، وهو أمر مرفوض وفق السيادة الدستورية العراقية والقانون الدولي".

وأوضح المتحدث باسم الحكومة العراقية "نؤكد أنّ وجود التحالف الدولي في العراق، هو وجود داعم لعمل قواتنا المسلحة عبر مسارات التدريب والتأهيل وتقديم الاستشارة، وأنّ ما جرى يعد تجاوزًا واضحًا للمهمة التي تتواجد من أجلها عناصر التحالف الدولي لمحاربة داعش على الأراضي العراقية؛ لذلك فإنها مدعوة إلى عدم التصرّف بشكل منفرد، وأن تلتزم بسيادة العراق، التي لا تهاون إزاء خرقها بأي شكل كان".