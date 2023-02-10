اتهامات للغرب بسبب تجاهل سوريا.. وكشف أوكراني يضاعف تورط أمريكا بالحرب

تفاقم الأزمة الإنسانية.. واتهامات للغرب

سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية الضوء على تطورات الأوضاع المأساوية في تركيا وسوريا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين، الإثنين الماضي، وقالت إن الأزمة الإنسانية تفاقمت بشكل أكثر خطورة بعد ارتفاع حصيلة القتلى إلى أكثر من 20 ألف شخص مع تضاؤل الأمل في العثور على ناجين.

وذكرت الصحيفة أن عدد قتلى الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا تجاوز حاجز الـ21 ألف قتيل، حيث تضاءلت الآمال في العثور على أشخاص ما زالوا على قيد الحياة تحت المباني المنهارة، بينما ركز رجال الإنقاذ على انتشال الجثث وإيجاد مأوى للناجين.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الكوارث التركية رفعت عدد الضحايا إلى 17674 قتيلاً، متجاوزًا الزلزال المؤلم الذي هز البلاد عام 1999 وساعد في إعادة تشكيل السياسة التركية لعقود. كما أبلغت السلطات السورية عن 3377 حالة وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي للقتلى في البلدين إلى 21051.

وقارنت الصحيفة الزلزال الأخير وكارثة 1999، وقالت إن استجابة الحكومة المتعثرة لزلزال 1999 الذي ضرب إسطنبول، قد سمحت للرئيس التركي رجب طيب أردوغان (عمدة المدينة آنذاك)، بالارتقاء إلى منصب رئيس الوزراء التركي. وأضافت أنه بينما يسعى للبقاء في السلطة في انتخابات مايو، يجب على أردوغان معالجة عواقب كارثة أكبر حجمًا هذه المرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن فرق الإنقاذ أصبحت محبطة بشكل متزايد بسبب ما وصفوه بالمعوقات اللوجستية وضعف الموارد وأوقات الاستجابة البطيئة. وتابعت أن المساعدات تتدفق إلى كلا البلدين، على الرغم من تعقيدها في سوريا بسبب الحرب الأهلية التي استمرت 12 عامًا في البلاد.

واتهمت الصحيفة تباطؤ الولايات المتحدة في تعاملها مع الأزمة بالنسبة لسوريا. ونقلت عن مصادر مطلعة قولها إن واشنطن تدرس إرسال مساعدات إلى مدينة القامشلي، وهي مدينة شمالية يسيطر عليها حلفاؤها الأكراد، والتي سيتم نقلها بعد ذلك براً إلى المناطق المتضررة بشدة من الكارثة في منطقة شمال حلب.