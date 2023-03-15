مقتل جنود أتراك جرّاء تحطم مروحيتهم في كردستان العراق

أسفر تحطم مروحية عسكرية تركية، في حقل نفطي بإقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، عن مقتل عدد من الجنود الأتراك كانوا على متنها.

وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ"إرم نيوز"، إن "مروحية تركية عسكرية سقطت بشكل مفاجئ في حقل نفطي ناحية جمانكي التابعة لمحافظة دهوك، مما أسفر عن مقتل عدد من الجنود كانوا فيها، لم يُعرف عددهم حتى اللحظة بسبب تفحم الجثث"، فيما تشير التقديرات إلى مقتل 7 جنود كحصيلة أولية.