مقتل جنود أتراك جرّاء تحطم مروحيتهم في كردستان العراق
أسفر تحطم مروحية عسكرية تركية، في حقل نفطي بإقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، عن مقتل عدد من الجنود الأتراك كانوا على متنها.
وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ"إرم نيوز"، إن "مروحية تركية عسكرية سقطت بشكل مفاجئ في حقل نفطي ناحية جمانكي التابعة لمحافظة دهوك، مما أسفر عن مقتل عدد من الجنود كانوا فيها، لم يُعرف عددهم حتى اللحظة بسبب تفحم الجثث"، فيما تشير التقديرات إلى مقتل 7 جنود كحصيلة أولية.
وبينت المصادر أن "سبب سقوط المروحية لم يُعرف حتى اللحظة ما إذا كان ناتجًا عن خلل فني أو نتيجة لتعرضها لنيران، لكن الطيران التركي ما زال يحلّق فوق المنطقة التي سقطت فيها المروحية، مع استمرار فرق الدفاع المدني والفرق الطبية بإطفاء النيران وانتشال الجثث، وبحسب المعلومات الأولية فإن هناك (7) قتلى حتى اللحظة".
وأضافت المصادر أن "الطيران التركي المروحي والحربي والمسير دائمًا ما يحلّق فوق هذه المنطقة من أجل تنفيذ ضربات جوية على معاقل عناصر حزب العمال الكردستاني في بعض الجبال بمحافظة دهوك".