السودان.. قوى"الاتفاق الإطاري" تتهم أنصار البشير بجر البلاد نحو الحرب

وعقدت قوى "الاتفاق الإطاري"، مساء الخميس، اجتماعاً لمناقشة آخر التطورات السياسية في البلاد، على ضوء التوترات الأمنية التي نشبت بين الجيش وقوات الدعم السريع في منطقة مروي شمال السودان.

وقالت قوى الاتفاق الإطاري، في بيان تلقى "إرم نيوز" نسخة منه، إن "الاجتماع وقف على النشاط المتصاعد لعناصر حزب المؤتمر الوطني المحلول، وسعيهم الحثيث لإثارة الفتنة بالوقيعة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ودق طبول الحرب أملاً منهم بأن يعودوا للسلطة مرة أخرى".

ودعا البيان إلى "التصدي لمخططات النظام السابق، ولدعاوى الحرب والتصعيد العسكري، ورفض تحويل الصراع في البلاد لمسلح يغيب الطبيعة السياسية المدنية للقضية الوطنية".

وكشف البيان بأن "الاتفاق الإطاري" عقد لقاءات متصلة طوال الأسبوع الماضي مع قيادة القوات المسلحة السودانية والدعم السريع مجتمعة ومنفردة؛ بهدف خفض حدة التوتر واتخاذ إجراءات عملية لتسريع الخطى في العملية السياسية، مؤكداً استمرار الاتصالات حتى إنهاء كل أشكال المواجهة واستعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي.

وقررت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري الالتقاء عاجلاً بقيادة الجيش والدعم السريع، وطرح أفكار عملية لتجاوز التوتر الحالي واستعادة المسار السياسي، بما يعجل بتجاوز نذر المواجهة الحالية، والوصول لاتفاق نهائي تتشكل بموجبه حكومة مدنية تعالج القضايا الملحة اقتصادياً وسياسياً وأمنياً.