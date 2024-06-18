الجيش الإسرائيلي يكشف عن تحييد التهديد الأكبر لـ"حزب الله"

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي كشف لأول مرة عن تمكنه من تحييد التهديد الأكبر لميليشيا "حزب الله" على حدوده الشمالية.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي كبير لوسائل الإعلام، إن "إسرائيل نجحت في القضاء على التهديد الأكبر المتمثل في غزو حزب الله للجليل"، مبينا: "اضطر حزب الله إلى سحب قواته على بعد ثماني كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية".