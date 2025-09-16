الجيش الإسرائيلي ينشر تحذيرا عاجلا لإخلاء ميناء الحديدة

نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، انذارا عاجلا إلى كل المتواجدين في ميناء الحديدة في اليمن.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "إكس"، إن جيش الدفاع سيهاجم في الساعات القريبة في المنطقة المحددة بالخريطة في ضوء الأنشطة العسكرية التي يمارسها نظام الحوثي الإرهابي هناك".

وأضاف أفيخاي: "من أجل سلامتكم، ندعو كافة المتواجدين في ميناء الحديدة والسفن الراسية فيه إلى إخلاء المكان بشكل فوري.. كل من سيبقى في المنطقة يعرض حياته للخطر".