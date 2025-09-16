الأردن يدين توسيع الجيش الإسرائيلي العملية البرية على غزة

الجيش الإسرائيلي ينشر تحذيرا عاجلا لإخلاء ميناء الحديدة

قصف إسرائيلي سابق استهدف ميناء الحديدة
إرم نيوز
إرم نيوز

نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، انذارا عاجلا إلى كل المتواجدين في ميناء الحديدة  في اليمن.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "إكس"، إن جيش الدفاع سيهاجم  في الساعات القريبة في المنطقة المحددة بالخريطة في ضوء الأنشطة العسكرية التي يمارسها نظام الحوثي الإرهابي هناك".

وأضاف أفيخاي: "من أجل سلامتكم، ندعو كافة المتواجدين في ميناء الحديدة والسفن الراسية فيه إلى إخلاء المكان بشكل فوري.. كل من سيبقى في المنطقة يعرض حياته للخطر".

ميناء في الحديدة

غطاء أم التفاف.. لماذا أنشأ الحوثيون هيئة جديدة لإدارة موانئ الحديدة؟

 

