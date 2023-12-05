من يساعد بايدن في إدارة ملف حرب غزة؟

سافر بلينكن (61 عاما)، وهو مستشار لبايدن في شؤون السياسة الخارجية منذ فترة طويلة، إلى الشرق الأوسط ثلاث مرات منذ اندلاع الصراع، منها ست زيارات إلى إسرائيل، محاولا التوفيق بين الحاجة إلى إبداء التضامن مع إسرائيل بعد هجمات حماس ومحاولة الحد من التوتر في المنطقة.

وخلال رحلاته المكوكية بين إسرائيل والدول المجاورة ذات الغالبية المسلمة، رفض بلينكن الدعوات لوقف إطلاق النار لكنه ضغط على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وخصوصا خلال مفاوضات استمرت لتسع ساعات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومة الحرب في أكتوبر تشرين الأول.

وغالبا ما يُنظر إلى بلينكن الذي يتحدث بهدوء ورصانة على أنه خبير سياسي، وقد استحضر تراثه اليهودي وأجرى لقاءات مشحونة بالعواطف في تل أبيب مع الناجين من هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول. وتحدث بلينكن، وهو أب لطفلين صغيرين، مرارا عن تأثره شخصيا بالصور التي تظهر معاناة الأطفال على جانبي الصراع.

جيك سوليفان