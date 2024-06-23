السودان.. مصير مجهول لآلاف المدنيين بسبب معارك غربي كردفان

يواجه أكثر من 6 آلاف نازح مصيراً مجهولاً بعد فرارهم من مدينة الفولة، حاضرة ولاية غرب كردفان؛ إثر الاشتباكات الأخيرة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع".

وكان هؤلاء النازحون فارين من القتال في مدينة بابنوسة الذي بدأ في مايو/ أيار الماضي، واستقروا في مدينة الفولة، بيد أنهم فروا مجددًا منها نحو القرى والوديان القريبة عقب الاشتباكات التي دارت بين الجيش و"الدعم السريع"، الخميس الماضي.

وقال متطوع في غرفة طوارئ بابنوسة، لـ"إرم نيوز"، إن عدد النازحين الذين فروا من مدينة بابنوسة إلى الفولة واستقروا بدور الإيواء يبلغ 1618 نازحا ونازحة، بينهم 324 طفلا و 714 امرأة و580 رجلا، كانوا مستقرين في 26 دارا للإيواء.