المغاربة في الخارج ينتفضون لمساعدة منكوبي الزلزال

انتفضت الجاليات المغربية في مختلف دول العالم لمساعدة آلاف القرى المتضررة من الزلزال المدمر، الذي شكل لحظة تاريخية في التضامن بين مختلف مكونات الشعب المغربي.

وأطلق المواطن المغربي المقيم في إسبانيا حسن عبدلاوي مبادرة لجمع وإيصال مساعدات الجالية المغربية بإقليم كتالونيا في إسبانيا، بشراكة مع المجتمع المدني في مدينة أصيلة، إلى متضرري الزلزال.