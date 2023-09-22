المغاربة في الخارج ينتفضون لمساعدة منكوبي الزلزال
انتفضت الجاليات المغربية في مختلف دول العالم لمساعدة آلاف القرى المتضررة من الزلزال المدمر، الذي شكل لحظة تاريخية في التضامن بين مختلف مكونات الشعب المغربي.
وأطلق المواطن المغربي المقيم في إسبانيا حسن عبدلاوي مبادرة لجمع وإيصال مساعدات الجالية المغربية بإقليم كتالونيا في إسبانيا، بشراكة مع المجتمع المدني في مدينة أصيلة، إلى متضرري الزلزال.
وقال عبدلاوي، في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، إن جميع المغاربة في كتالونيا الإسبانية قاموا بالمساهمة، مشيرًا إلى أن "وطننا بحاجة إلينا، لن نتأخر أبدا".
وأضاف أنه بعد الزلزال "انطلقنا جميعا في العمل وجمع التبرعات على أنواعها وتجهيز الشاحنة بـ11 طنا من المساعدات، بقيمة تزيد على 50 ألف يورو".
وأكد عبدلاوي، الذي يشرف حاليًا على توزيع المساعدات بقرى إقليم تارودانت في جهة سوس ماسة جنوب المغرب، أن جميع الخيام في كتالونيا نفِدت، كذلك الأمر بالنسبة للأفرشة والأغطية، حيث تضافرت جهود المغاربة في الإقليم ومن خارجه للمساهمة دون تردد.
الجالية المغربية في بلجيكا لم تتأخر بدورها في جمع كميات كبيرة من المساعدات من مدينَتي لييج وبروكسيل، وتوجيهها صوب قرى إقليم "الحوز" الأكثر تضررا من الزلزال.
وسارعت إيمان.س، وهي شابة مغربية وُلدت وتعيش في مدينة بروكسيل، حيث تستقر أكبر جالية مغربية في أوروبا، لاقتناء أفرشة وأغطية وملابس شتوية من أجل التبرع بها، وذلك منذ علِمت بالمبادرة.
وأوضحت، لـ"إرم نيوز"، أن "الجميع يريد تقديم المساعدة، ورغم شعورنا بالعجز بسبب بُعدنا عن المغرب، كان علينا أن نفعل شيئا".
وخلال اليومين الماضيين، وصلت شاحنتان من المساعدات من طرف الجالية المغربية المقيمة في مدينة بريدا الهولندية محمّلة بأكثر من 200 خيمة والعشرات من الأفرشة والألبسة والمواد الغذائية والمواد شبه الطبية، فيما ينتظر وصول شاحنتين مماثلتين في الأيام المُقبلة.