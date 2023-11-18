"نيويورك تايمز" تكشف حقيقة استراتيجية إسرائيل للقضاء على حماس

أكدت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم السبت، أنه ليس من الواضح ما إذا كانت الاستراتيجية الإسرائيلية للقضاء على حماس ناجحة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم: "ليس من الواضح ما إذا كانت الاستراتيجية الإسرائيلية للقضاء على حماس ناجحة".

وأضافت الصحيفة نقلا عن خبير بالجيش الإسرائيلي، أن "الهجوم على مستشفى الشفاء كان استعراضا للقوة وليس جزءا من استراتيجية".

وقال مسؤولون أمريكيون إن مسؤولين إسرائيليين أبلغوهم بتوقع أسابيع أخرى بشمال غزة قبل إعداد خطة للجنوب.