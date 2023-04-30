الجيش السوداني يعلن تدمير أرتال للدعم السريع بأم درمان وشمال كردفان

أعلن الجيش السوداني، اليوم الأحد، أنه دمر أرتالًا لقوات الدعم السريع في شمال كردفان وأم درمان، فيما يشير إلى استمرار القتال رغم الهدنة المعلنة بين الطرفين.

وقال الجيش، في بيان نشره على حسابه في فيسبوك: "يستمر رصد تحركات أرتال العدو المتحركة من الغرب إلى العاصمة؛ ما يؤكد استمرار العدو في انتهاك الهدنة المعلنة. تم تدمير هذه الأرتال فجر اليوم في مناطق جنوب الزريبة (شمال كردفان) والمويلح (أم درمان) كما تم تدمير رتل في منطقة فتاشة كان بصدد إسناد قوة المتمردين المتحركة بشارع الصادرات".