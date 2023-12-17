غارات إسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان

استهدف الجيش الإسرائيلي عدداً من المواقع في جنوب لبنان، كما نفذ طيرانه طلعات جوية في أجواء كثير من المناطق اللبنانية، كما ذكر الإعلام الإسرائيلي أن صواريخ أطلقت من لبنان تجاه مستوطنة مرجليوت.

كما استهدفت مسيّرة إسرائيلية بصاروخ موجّه جبل بلاط بين مارون الراس وعيترون، كذلك تم استهداف طريق علما الشعب قرب مخفر الدرك بغارات من الطيران الإسرائيلي.

بينما نفذت المدفعية الإسرائيلية قصفاً على منطقة اللبونة، ووادي حامول.

وكان الطيران الإسرائيلي حلّق في أجواء منطقة مرجعيون والقطاعين الغربي والأوسط.

في المقابل، استهدفت ميليشيا "حزب الله" موقعًا للجيش الإسرائيلي في المالكية بصاروخ "بركان"، كما استهدف موقع "راميا" وثكنة "شوميرا" والموقع البحري في الناقورة.

وتحدثت مصادر إسرائيلية عن استهداف موقع رأس الناقورة بصاروخ بركان.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي أغار الليلة الماضية على بلدة "كفركلا" الحدودية واستهدف مبنى من ثلاث طبقات، ما أسفر عن مقتل شخص وجرح آخرين، وتدمير المبنى بالكامل وإلحاق الأضرار بالمباني المجاورة.

وعملت فرق الإنقاذ وحتى الصباح على رفع الأنقاض وفتح الطرقات المحاذية للشريط الحدودي، التي أقفلها الركام والردم من مخلفات الغارة الإسرائيلية.