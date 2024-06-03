حمدوك يعلق على المبادرة المصرية لوقف الحرب في السودان

أعلن رئيس "تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية" في السودان عبدالله حمدوك، الأحد، ترحيبه بالدعوة المصرية الخاصة باستضافة اجتماع للقوى السياسية السودانية نهاية الشهر الجاري لبحث وقف الحرب.

وأكد حمدوك في تصريح نشرته صفحة تنسيقية "تقدم" على موقع "فيسبوك"، ترحيب التنسيقية بكل المبادرات والمساعي الإقليمية والدولية الهادفة لإنهاء معاناة الشعب السوداني بوقف الحرب وتحقيق السلام والوصول لحكم مدني ديمقراطي مستدام ودائم.

وأضاف أنه "تم الاتصال بتنسيقية "تقدم" بشأن الدعوة المصرية، وسنتواصل مع الأشقاء في جمهورية مصر حول هذه المبادرة والتفاصيل المرتبطة بها".

وكانت وزارة الخارجية المصرية أعلنت، الثلاثاء الماضي، أن مصر ترتب لاستضافة مؤتمر للقوى السياسية المدنية السودانية، نهاية يونيو/ حزيران الجاري.

وقالت الوزارة إن "استضافتها للمؤتمر تأتي في إطار حرصها على بذل كافة الجهود الممكنة لمساعدة السودان على تجاوز الأزمة التي يمر بها، ومعالجة تداعياتها الخطيرة على الشعب السوداني، وأمن واستقرار المنطقة، لا سيما دول جوار السودان".