محكمة فرنسية تقرر حظر الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين "حسب الحالة"

قالت أعلى محكمة إدارية في فرنسا، اليوم الأربعاء، إنه يجب حظر الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين على أساس كل حالة على حدة.

وفي مذكرة أُرسلت إلى سلطات الشرطة الإقليمية، بتاريخ 12 أكتوبر/تشرين الأول، أمر وزير الداخلية بحظر "الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين؛ لأنها من المرجح أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام".

وطعنت منظمة (كوميتيه أكسيو باليستين) بتعليمات الحظر الشامل، قائلة إنه ليس له ما يبرره، ويتعدى على حرية التعبير والتجمع.