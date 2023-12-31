القوات الإسرائيلية تداهم عددا من المنازل شرق قلقيلية

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إن القوات الإسرائيلية اقتحمت فجر اليوم بلدتي عزون، وكفر قدوم شرق قلقيلية في الضفة الغربية، وداهمت عددا من المنازل وسط عمليات إطلاق نار، واعتقلت عددا من المواطنين.

ففي بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، أكدت الوكالة، أن القوات الإسرائيلية اقتحمت عددا من منازل المواطنين، من بينها منزل أحد "المطاردين"، حيث جرى اعتقال والده للضغط عليه من أجل تسليم نفسه.

وفي بلدة عزون، أطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص الحي بشكل عشوائي داخل البلدة، إثر مواجهات اندلعت مع مجموعات من الشبان خلال مداهمتها البلدة واقتحامها عددا من المنازل.