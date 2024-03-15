قرارات "الاتحادية".. إلغاء للكرد أم خريطة انتخابية إطارية لمُجابهة الصدر؟‎

يتعرض إقليم كردستان العراق منذ أكثر من عامين، إلى ارتدادات قضائية بقرارات تُوصف بأنها "صادمة"، من المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد.

يأتي ذلك في وقتٍ مازالت فيه الأزمات المالية والاقتصادية والسياسية التي انطلقت أولى شرارتها، العام 2014، مع ظهور تنظيم داعش، "تخنق" الإقليم الكردي، حتى أصبح عاجرًا عن دفع رواتب موظفيه، مع تعطل مشاريعه الخدمية والاستثمارية، وتعرّض الحياة اليومية فيه إلى حالة أشبه بالشلل على مختلف المجالات والمستويات.

لم تكتفِ المحكمة بإصدار قرار بطلان قانون النفط والغاز في كردستان، العام 2022، الذي شرّعته حكومة الإقليم، العام 2007، وأتاح لها التعاقد مع شركات أجنبية لاستخراج وبيع النفط من حقول داخل محافظات: أربيل، والسليمانية، ودهوك، بالإضافة لاستخراجه من مناطق متنازع عليها في محافظات: نينوى، وكركوك، وديالى، وصلاح الدين، دون العودة إلى بغداد، وإنما استمرت المحكمة في تضيق الزاوية على الإقليم أكثر، عبر جُملة قرارات وُصفت بأنها محاولات تدخلات سياسية لـ"تصغير وتحجيم الإقليم"، تمهيدًا لإلغاء كيانه، وجعله مثل أي وحدة إدارية تابعة للحكومة العراقية.

ومن أبرز قرارات المحكمة الاتحادية ضد الإقليم، ما صدر عنها، في شباط/فبراير الماضي، حول قانون انتخابات برلمان كردستان رقم (1) لسنة 1992 المعدلة والخاصة بعدد أعضاء البرلمان، وإلغاء مقاعد كوتا الأقليات، وتقليص عدد المقاعد من 111 مقعدًا الى 100، والطعن في المادة (9) من القانون حول تغيير جغرافيا انتخابات كردستان من دائرة واحدة إلى متعددة الدوائر، ولا تقل عن 4 دوائر، وكذلك سجل الناخبين وقائمة المرشحين، بالإضافة إلى قرار توطين رواتب موظفيها وإلزام الحكومة الاتحادية في بغداد بدفع رواتب موظفي الإقليم بشكل مباشر كحال الموظفين العراقيين الآخرين.