الغزيون في مواجهة "مثلث الموت"

وأدت حرب غزة إلى مقتل 30 ألفًا غالبيتهم من النساء والأطفال، ونزوح 2 مليون من سكان القطاع، أصيب منهم 700 ألف بالأمراض المعدية، و8 آلاف بالتهاب الكبد الفيروسي الوبائي، وفق ما أكده المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

مثلث الموت

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن "إسرائيل تضع سكان القطاع في مثلث الموت، المتمثل بالاستهداف، والمجاعة، والأوبئة"، مشددة أن استمرار الحرب يعني مزيدًا من الإبادة الجماعية لسكان غزة.

وأوضحت أن "نصف مليون من سكان شمال غزة يقاسون تلك المجاعة التي تفتك بأرواحهم بصمت، وأن 350 ألف مريض مزمن، و60 ألف سيدة حامل، و700 ألف طفل يتعرضون لمضاعفات خطيرة نتيجة سوء التغذية، والجفاف، وعدم توافر الإمكانات الطبية".

ويتكدس النازحون وسط وجنوب القطاع، ويعتمدون بشكل أساس على شاحنات المساعدات التي تسمح إسرائيل بدخولها بكميات مقننة عبر معبر رفح البري، فيما تمنع دخولها لغزة وشمالها ما تسبب بكارثة غذائية وصحية بتلك المناطق.