العراق يدرس إمكانية تصدير النفط عبر مرفأ طرابلس اللبناني
أحد حقول النفط العراقيةالمصدر: وكالة الأنباء العراقية
إرم نيوز
إرم نيوز
12 أغسطس 2025، 2:43 م

ذكرت وزارة النفط العراقية اليوم الثلاثاء أنها تدرس إمكانية تصدير النفط عبر مرفأ طرابلس اللبناني، مشيرة إلى أنها ستدرس تجديد خط أنابيب تصدير النفط بين العراق وسوريا.

وأضافت الوزارة أنها ستشكل لجنة مشتركة لتقييم وضع خط الأنابيب.

وجاء الإعلان خلال زيارة وزير الطاقة السوري إلى بغداد لمناقشة التعاون في قطاع النفط والغاز والطاقة.

وأرسل العراق وفدًا رفيع المستوى في أبريل/ نيسان الماضي إلى دمشق لتقييم جدوى تجديد خط أنابيب النفط مع سوريا، وهي خطوة تعوّل عليها بغداد لتنويع منافذ التصدير وسط توسع في قدرتها الإنتاجية.

