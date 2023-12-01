الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أُطلق من غزة

قال الجيش الإسرائيلي عبر تيليغرام إنه اعترض صاروخا أُطلق من قطاع غزة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة وتسبب في إطلاق صفارات الإنذار في مناطق قريبة من الحدود مع غزة.

في أعقاب ذلك تحدث شهود عيان لوكالة "فرانس برس" عن تحليق كثيف لطائرات عسكرية ومسيّرات في المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة.

جاء ذلك الإعلان قبل نحو ساعة من انتهاء هدنة استمرت 7 أيام بين حركة "حماس" وإسرائيل، فيما تحدثت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصادر مصرية عن اتفاق بين حماس وإسرائيل على تمديد الهدنة.

ووصفت هيئة البث العامة الإسرائيلية الإنذارات بأنها الأولى منذ بدء الهدنة في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني والتي جرى تمديدها مرتين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن عن إطلاق الصاروخ الذي قال الجيش الإسرائيلي إن نظام القبة الحديدية اعترضه.

ومن المقرر أن تنتهي الهدنة رسمياً عند الساعة السابعة صباحا (0500 بتوقيت جرينتش).