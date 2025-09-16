مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو إسرائيل لوقف "مذبحة" غزة

دعا فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إسرائيل إلى الوقف الفوري لهجومها البري على مدينة غزة الذي بدأ، اليوم الثلاثاء.

وقال تورك إن الأدلة تتزايد على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وربما أكثر من ذلك.

وأضاف في تصريحات للصحفيين في جنيف "لا يسعني إلا أن أفكر فيما يعنيه ذلك بالنسبة للنساء، والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، والأشخاص ذوي الإعاقة، إذا ما تعرضوا للهجوم مرة أخرى بهذه الطريقة. وعلي أن أقول إن الرد الوحيد على ذلك هو: أوقفوا المذبحة".

وأردف: "الفلسطينيون والإسرائيليون يصرخون من أجل السلام. الجميع يريد وضع حد لهذا، وما نراه هو مزيد من التصعيد وهو أمر غير مقبول على الإطلاق".

كان مسؤول عسكري إسرائيلي قال اليوم الثلاثاء، إن القوات البرية تتوغل في عمق مدينة غزة وتتجه نحو وسطها، وإن الجيش مستعد لمواصلة العمليات طالما كان ذلك ضروريا لهزيمة حركة (حماس).

وأضاف بحسب "رويترز"، أن الجيش يعتزم تنفيذ عمليات في مدينة غزة بسرعة لكن بشكل آمن مع إعطاء الأولوية لسلامة الرهائن والمدنيين.