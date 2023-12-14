"عملية خانيونس".. ما دلالات المرحلة الأعنف في الحرب البرية على غزة؟

ويضيف "موسى" في حديث خاص لـ"إرم نيوز": "لذلك يسعى الجيش الإسرائيلي، الآن، إلى تدمير المدينة الكبرى الثانية في الأهمية، والأولى في المساحة الجغرافية، وهي خانيونس، وكما يبدو من المواقف والتصريحات الأمريكية فإن الجيش الإسرائيلي مُنح حتى أوائل كانون الثاني/ يناير من العام المقبل".

وتابع: "يبدو أنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت وفقًا لتصريحات حكومة الحرب الإسرائيلية، لربما يمتد حتى أواخر يناير من أجل القدرة على الانتهاء من عمليتها البرية لجميع مناطق المحافظة، فضلًا عن خطتها العسكرية لتدمير شبكة الأنفاق فيها التي أشارت، في وقتٍ سابق، إلى أنها ستُغرقها بمياه البحر".

وفي الوقت ذاته ذكر "موسى" أن فترة أعياد الميلاد التي تحظى باهتمام عالمي رسمي وشعبي بالغ من المتوقع أن تزيد من حجم الضغوط العالمية لوقف العمليات العسكرية الحربية، ولو بشكل هدنة إنسانية مؤقتة، ليتسنى للاقتصاد العالمي استثمار فترة أعياد رأس السنة الميلادية دون عوائق ناتجة عن الغضب الشعبي العالمي من مشاهد قتل الأطفال والنساء في غزة.