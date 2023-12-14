"عملية خانيونس".. ما دلالات المرحلة الأعنف في الحرب البرية على غزة؟
تشهد محافظة خانيونس عملية عسكرية برية من قبل الجيش الإسرائيلي هي الأعنف منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بحسب وصف الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى معارك ضارية بينه وبين مقاتلي حركة حماس التي تعتبر محافظة خانيونس أحد أهم معاقلها.
حول ذلك يقول الخبير العسكري الدكتور رائد موسى، إن العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي تشير إلى عمل ممنهج في تدمير الحياة وسبل العيش في قطاع غزة بهدف إجبار أهل القطاع على هجره للتخلص من الوزن الديموغرافي لقطاع غزة الذي إن تم رفع الحصار عنه سينتشر ويتمدد باتجاه المحافظات الشمالية لأراضي السلطة الفلسطينية.
ويضيف "موسى" في حديث خاص لـ"إرم نيوز": "لذلك يسعى الجيش الإسرائيلي، الآن، إلى تدمير المدينة الكبرى الثانية في الأهمية، والأولى في المساحة الجغرافية، وهي خانيونس، وكما يبدو من المواقف والتصريحات الأمريكية فإن الجيش الإسرائيلي مُنح حتى أوائل كانون الثاني/ يناير من العام المقبل".
وتابع: "يبدو أنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت وفقًا لتصريحات حكومة الحرب الإسرائيلية، لربما يمتد حتى أواخر يناير من أجل القدرة على الانتهاء من عمليتها البرية لجميع مناطق المحافظة، فضلًا عن خطتها العسكرية لتدمير شبكة الأنفاق فيها التي أشارت، في وقتٍ سابق، إلى أنها ستُغرقها بمياه البحر".
وفي الوقت ذاته ذكر "موسى" أن فترة أعياد الميلاد التي تحظى باهتمام عالمي رسمي وشعبي بالغ من المتوقع أن تزيد من حجم الضغوط العالمية لوقف العمليات العسكرية الحربية، ولو بشكل هدنة إنسانية مؤقتة، ليتسنى للاقتصاد العالمي استثمار فترة أعياد رأس السنة الميلادية دون عوائق ناتجة عن الغضب الشعبي العالمي من مشاهد قتل الأطفال والنساء في غزة.
وختم الخبير العسكري حديثه بالإشارة إلى أن الانقضاض على محافظة خانيونس من عدة محاور، لا سيما المحورين الشرقي والغربي، سبقه حملة إعلامية عسكرية ضخمة متمثلة بأنها أحد أهم معاقل حركة حماس، بالإضافة إلى أنها مسقط رأس معظم القيادات العسكرية في الحركة، وعلى رأسهم يحيى السنوار، ومحمد الضيف، وأن إسرائيل على قناعة تامة بأنهم يحتمون داخل شبكة الأنفاق أسفل المحافظة.