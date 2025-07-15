logo
العالم العربي

هجوم مسلح على حاجز للأمن السوري في الصنمين بدرعا (فيديو)

هجوم مسلح على حاجز للأمن السوري في الصنمين بدرعا (فيديو)
دخان إثر غارات إسرائيلية على السويداء الاثنينالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
15 يوليو 2025، 12:25 ص

أفادت مصادر سورية، فجر اليوم الثلاثاء، بتعرض حاجز للأمن الداخلي السوري في مدينة الصنمين بمحافظة درعا جنوبي سوريا، لهجوم مسلح من مجهولين، للمرة الثانية.

وذكرت مصادر سورية أن "مسلحين مجهولين استهدفوا نقطة أمنية تابعة لقوى الأمن الداخلي في مدينة الصنمين شمالي درعا، تبعها إطلاق نار من أسلحة رشاشة".

في الإطار ذاته، أفادت مصادر وبعض الناشطين، عبر منصات التواصل الاجتماعي، بأن مجموعة محسن الهيمد الخارجة عن القانون هي من قامت بالهجمات، وفق المصادر.

تزامن ذلك مع اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات درزية في مدينة السويداء وقوات من وزارتي الداخلية والدفاع خلفت عشرات القتلى والجرحى، وسط مساع للتفاوض بهدف تهدئة الأوضاع.

وذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن العشرات من المسلحين المنحدرين من ريف درعا تحركوا على متن آليات باتجاه مناطق الاشتباكات في ريف السويداء الشمالي والغربي.

وكانت صحيفة "الوطن" قد نقلت في وقت سابق عن مصادر قولها إن "الحكومة السورية تشدد على أنه لا مفاوضات قبل تسليم السلاح من جميع الفصائل وعودة المؤسسات داخل السويداء".

أخبار ذات علاقة

المرصد السوري: مسلحون من درعا يدفعون بتعزيزات للسويداء

 

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC