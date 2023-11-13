محلل عسكري يكشف لـ"إرم نيوز" العلاقة بين حرب غزة وقناة بن غوريون

وقال آل عبو إن فكرة القناة تقول بربط منطقة إيلات مع وادي عربة، وهي التي تمتد حوالي 80 كيلومترا من إيلات وحتى منطقة غور الأردن، فإنها لا تحتاج إلى عمليات حفر كبيرة. وكذلك الوادي الآخر الممتد من غور الأردن وحتى جبال النقب أيضا منطقة منخفضة وتبقى المعضلة هي منطقة جبال النقب.

وأضاف أن الشركة التي أعدت هذه الدراسة وخصوصا وزارة الطاقة الأمريكية، حيث تقول إن بالإمكان فتح هذه القناة من خلال جبال النقب بعد أن يتم تفجيرها بواسطة قنابل نووية لكي تبقى المناطق المحصورة شمال جبال النقب وحتى منطقة شمال غزة وهي أراض منخفضة بالإمكان حفرها ببساطة.

ويضيف آل عبو، لكن السؤال الآن هو ما علاقة غزة بهذه القناة؟. من خلال إلقاء نظرة على خريطة المنطقة نلاحظ أن قطاع غزة قريب جداً من مسار هذه القناة المقترحة ووجود حركة حماس في قاطع غزة يشكل تهديداً لهذه القناة وبعد الهجوم الذي قامت به حركة حماس الشهر الماضي في محيط قطاع غزة قامت إسرائيل بمهاجمة هذا القطاع مهددة بتهجير كافة أهالي غزة إلى صحراء سيناء بمصر، لكن مصر رفضت أي تهجير للفلسطينيين إلى هذه الأراضي القريبة من العريش وبالرغم من المغريات التي قدمتها إسرائيل عبر الوسيط الأمريكي وتقديم منحة لمصر بقيمة ستة مليارات دولار وأيضا إطفاء ديون مصر الخارجية، لكن مصر رفضت هذا العرض. هل سيكون هناك عرض آخر لمصر؟ مثل تعويض مصر عن هذه الأراضي التي سيهجر إليها الغزاويون بأراض داخل صحراء النقب. ولكن فيما لو رفضت مصر هذا المقترح ما الذي سيحدث بعد ذلك؟ هل ستبقى غزة محترقة ويتم تدميرها وإجبار أهاليها على الخروج بأي ثمن أم ستكون هناك حرب عربية إسرائيلية خامسة؟ ما الذي سيجري في قطاع غزة؟ وما هو مصير هذه القناة؟ هل ستجفف نيران غزة فكرة مياه هذه القناة أم ستطفئ مياه قناة بن غوريون نيران غزة هذه؟.