للمرة الأولى منذُ اندلاع الحرب.. قيادات حوثية بارزة تؤدي فريضة الحج

توجه وفد يمني يتألف من قيادات بارزة في جماعة الحوثي إلى المملكة العربية السعودية؛ لأداء فريضة الحج، للمرة الأولى منذُ اندلاع حرب اليمن عام 2015.

ويضم الوفد الحوثي مجموعة من وزارة الإرشاد وشؤون الحج والعمرة التابعة للجماعة، وعلى رأسهم رئيس لجنة التفاوض العسكرية التابعة لحكومة الحوثيين اللواء يحيى الرزامي، إلى جانب نائب وزير الإرشاد في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا فؤاد ناجي.