للمرة الأولى منذُ اندلاع الحرب.. قيادات حوثية بارزة تؤدي فريضة الحج
توجه وفد يمني يتألف من قيادات بارزة في جماعة الحوثي إلى المملكة العربية السعودية؛ لأداء فريضة الحج، للمرة الأولى منذُ اندلاع حرب اليمن عام 2015.
ويضم الوفد الحوثي مجموعة من وزارة الإرشاد وشؤون الحج والعمرة التابعة للجماعة، وعلى رأسهم رئيس لجنة التفاوض العسكرية التابعة لحكومة الحوثيين اللواء يحيى الرزامي، إلى جانب نائب وزير الإرشاد في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا فؤاد ناجي.
كما يضم وفد الحجاج الحوثي عددًا من الشخصيات القبلية والاجتماعية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "سبأ نت" التابعة لسيطرة جماعة الحوثي في صنعاء.
ورافق الوفد الحوثي المجموعة الثانية، البالغ عددها 180 شخصًا من حجاج اليمن، الذين توجهوا من مطار صنعاء، الإثنين، إلى مدينة جدة السعودية.
في حين بلغ عدد المجموعة الأولى من حجاج اليمن 273، حيثُ سافرت إلى السعودية يوم السبت الماضي، من خلال تسهيلات قدمتها المملكة لنقل الحجاج اليمنيين لأداء فريضة الحج، لأول مرة منذُ 8 سنوات.