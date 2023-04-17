"الصحة العالمية": 83 قتيلًا و1126 مصابًا في السودان

أعلنت منظمة الصحة العالمية مقتل 83 شخصًا على الأقل وإصابة 1126 آخرين، جراء الأحداث الأخيرة في السودان.

وكان وزير المعادن السوداني قد أعلن عن مقتل 2 من أفراد أسرته و2 من عناصر حمايته، وذلك إثر سقوط قذيفتين على منزله في العاصمة الخرطوم.

وتصاعدت دعوات المجتمع الدولي إلى وقف القتال بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، وكان آخرها للأمم المتحدة التي شددت على ضرورة وقف الاقتتال في السودان، ومحاسبة المسؤولين عن قتل المدنيين.