"الصحة العالمية": 83 قتيلًا و1126 مصابًا في السودان
أعلنت منظمة الصحة العالمية مقتل 83 شخصًا على الأقل وإصابة 1126 آخرين، جراء الأحداث الأخيرة في السودان.
وكان وزير المعادن السوداني قد أعلن عن مقتل 2 من أفراد أسرته و2 من عناصر حمايته، وذلك إثر سقوط قذيفتين على منزله في العاصمة الخرطوم.
وتصاعدت دعوات المجتمع الدولي إلى وقف القتال بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، وكان آخرها للأمم المتحدة التي شددت على ضرورة وقف الاقتتال في السودان، ومحاسبة المسؤولين عن قتل المدنيين.
وزادت حدة المعارك القتالية الجارية، يوم الأحد، بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، على خلفية الصراع العسكري الذي تفجَّر بين الطرفين منذ عدة أيام.
وأفادت مصادر سودانية أن العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان شهدتا، خلال ساعات المساء، اشتباكات مسلحة عنيفة بين قوات الطرفين المتصارعين، رغم الهدنة المعلنة برعاية الأمم المتحدة.
وقال ناشطون إن الاشتباكات العنيفة لا تزال مستمرة في محيط القصر الرئاسي في الخرطوم وعدد من مناطق العاصمة، بالإضافة إلى مدينة أم درمان.