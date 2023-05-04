وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعين حول السودان وسوريا

تعقد جامعة الدول العربية في القاهرة، الأحد، اجتماعين غير عاديين على مستوى وزراء الخارجية لبحث الحرب في السودان ومسألة عودة سوريا إلى الجامعة، بحسب مصدر دبلوماسي رفيع المستوى.

وقال الدبلوماسي إنّه "تقرّر عقد دورتين غير عاديّتين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم الأحد".

وتخصّص الدورة الأولى لمناقشة تطوّرات الأزمة السورية ومسألة إعادة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة، في حين ستبحث الدورة الثانية الحرب الدائرة في السودان.

يأتي ذلك، بعد اجتماع عُقد في عمّان حول سوريا بمشاركة وزراء خارجية كل من سوريا والأردن والسعودية والعراق ومصر.

وعقب الاجتماع، قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن أيمن الصفدي، إن قرار عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية يتم اتخاذه من قبل الجامعة وفق الآليات المتبعة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأوضح أن "هذا الاجتماع ينطلق من المساعي المشتركة الرامية لاستعادة سوريا أمنها واستقرارها وعافيتها ودورها الرئيس في المنطقة والعالم.