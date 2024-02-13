"إرم نيوز" ترصد مكان احتجاز الرهينتين الإسرائيليتين في رفح
رصدت "إرم نيوز" آثار الدمار الواسع في منطقة مخيم الشابورة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، التي شهدت قصفاً مكثفاً في وقت سابق من اليوم الإثنين، قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي تحرير اثنين من الرهائن الإسرائيليين لدى حركة حماس خلال عملية خاصة هناك.
وشن الجيش الإسرائيلي، فجر الإثنين، غارات مكثفة ومتزامنة على أجزاء متفرقة من رفح، ليتضح لاحقاً أنها كانت تغطية نارية لعملية انسحاب قوة خاصة تمكنت من تحرير اثنين من الرهائن الذين تحتجزهم حماس بعد الهجوم الواسع لها في السابع من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.
وتعرضت المنطقة، حيث كان المنزل الذي وُجد فيه الرهينتان الإسرائيليان، عقب عملية تحريرهما، لعمليات قصف عنيفة دمرت المبنى المكون من ثلاثة طوابق، إضافة إلى جميع الطرق المؤدية إليه، فيما كان يبدو محاولة من الجيش الإسرائيلي لإعاقة أي تدخل من قبل مسلحي حركة حماس في رفح خلال عملية تحرير الرهائن.
وأكدت مصادر طبية فلسطينية مقتل إيهاب القاضي وهو صاحب المنزل الذي احتُجز الرهائن داخله، وكان يشغل منصباً رفيعاً في جهاز الشرطة التابع لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان سابق له، إن "قوات الجيش الإسرائيلي وصلت بصورة سرية إلى مكان الهدف ونفذت عملية معقدة جداً داخل مبنى، حيث تم احتجاز المختطفيْن في الطابق الثاني من المبنى".
وأضاف: "تواجد عدد من المسلحين داخل الشقة السكنية وفي الشقق المجاورة، حيث اقتحمت القوات المبنى وتمكنت من تحرير المختطفين لتدور اشتباكات أثناء عملية التحرير".
وأشار إلى أن سلاح الجو شن موجة كثيفة من الغارات استهدفت عشرات الأهداف التابعة لكتيبة الشابورة التابعة لحماس؛ لتمكين القوة من الانتقال إلى المهبط الخاص الذي أقيم لإعادة الرهينتين إلى داخل إسرائيل.