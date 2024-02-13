"إرم نيوز" ترصد مكان احتجاز الرهينتين الإسرائيليتين في رفح

رصدت "إرم نيوز" آثار الدمار الواسع في منطقة مخيم الشابورة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، التي شهدت قصفاً مكثفاً في وقت سابق من اليوم الإثنين، قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي تحرير اثنين من الرهائن الإسرائيليين لدى حركة حماس خلال عملية خاصة هناك.

وشن الجيش الإسرائيلي، فجر الإثنين، غارات مكثفة ومتزامنة على أجزاء متفرقة من رفح، ليتضح لاحقاً أنها كانت تغطية نارية لعملية انسحاب قوة خاصة تمكنت من تحرير اثنين من الرهائن الذين تحتجزهم حماس بعد الهجوم الواسع لها في السابع من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.