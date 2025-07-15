أوروبا تفرض عقوبات على 8 أفراد و"كيان" في إيران

قال المجلس الأوروبي في بيان اليوم الثلاثاء إنه فرض عقوبات على 8 أفراد إيرانيين وكيان إيراني بسبب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" و"القمع العابر للحدود".

ونسب البيان إلى المعنيين بالعقوبات ارتكاب انتهاكات بالوكالة عن أجهزة الدولة الإيرانية خارج إيران، لا سيما عمليات إعدام خارج نطاق القضاء بإجراءات موجزة وتعسفية، بالإضافة إلى حالات اختفاء قسري لأشخاص يُعتبرون معارضين أو منتقدين لإيران، وفق وكالة أنباء "رويترز".

وأضاف المجلس أن العقوبات الجديدة تستهدف أعضاء في السلك القضائي الروسي الذين لعبوا دورا رئيسيا في اضطهاد الناشط أليكسي جورينوف، مشيرا إلى أنهم "يخضعون لتجميد الأصول ويُحظر على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي تقديم أموال لهم".

أخبار ذات علاقة الترويكا الأوروبية تدرس تفعيل "آلية الزناد" على إيران

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا "الترويكا الأوروبية"، ستقوم بتفعيل "آلية الزناد"، العودة السريعة لعقوبات الأمم المتحدة على إيران بحلول نهاية أغسطس المقبل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي قبل ذلك.

وقال كاظم غريب‌ آبادي، مساعد وزير الخارجية الإيرانية إن أي خطوة أوروبية في هذا الاتجاه ستقابل برد حازم من إيران، محذّرًا من أن تفعيل الآلية سيعني خروج الأوروبيين نهائيًا من دائرة التفاهم مع طهران.



