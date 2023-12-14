البيت الأبيض: ناقشنا انتقال إسرائيل إلى عمليات "أقل شدة" في غزة

قال البيت الأبيض إن جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع مسؤولين إسرائيليين خلال زيارة لإسرائيل اليوم الخميس حول احتمال الانتقال من العمليات العسكرية عالية الشدة إلى عمليات عسكرية "أقل شدة" في غزة.

وقال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض في مؤتمر صحفي إن سوليفان تحدث عن انتقال محتمل "في المستقبل القريب"، لكنه أضاف "لا أريد أن أضع طابعا زمنيا عليه".

ولم يوضح كيربي كيف ستبدو العمليات العسكرية الأقل شدة.