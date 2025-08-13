تركيا وسوريا توقعان مذكرة تفاهم بشأن التعاون الدفاعي

قالت وزارة الدفاع التركية إن وزيري الدفاع التركي والسوري وقعا مذكرة تفاهم بشأن التدريب والمشورة العسكرية بعد محادثات في أنقرة، اليوم الأربعاء.

وكان البلدان يتفاوضان على اتفاق تعاون عسكري شامل منذ شهور، بعد الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول.

وخلال المؤتمر الصحفي المشترك، قال فيدان إن "علاقات سوريا مع دول المنطقة، بما فيها تركيا، شهدت قفزات نوعية في الأشهر الماضية، رغم وجود أطراف منزعجة من تنمية سوريا وتسعى لإثارة المؤامرات ضدها".

وأضاف أن أنقرة ودمشق تعملان على وضع حلول للمشكلات التي تواجه سوريا في هذه المرحلة، بهدف إحباط المؤامرات وتذليل العراقيل، وتطوير مختلف المجالات، وعلى رأسها الاقتصاد، لتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين.