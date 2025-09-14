رئيس ناد رياضي في سوريا يتعرض لاعتداء وسطو مسلح

تعرض رئيس نادي الجهاد الرياضي في سوريا، الدكتور ريبر مسور، لاعتداء من قبل مسلحين يرتدون زي الأمن العام على أوتوستراد حمص، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن المسلحين اعترضوا سيارة مسور ومرافقيه، وهي من نوع "جيب"، قبل أن يقوموا بالاستيلاء عليها، وسلب المرافقين هواتفهم المحمولة والأموال التي كانت بحوزتهم، ثم ألقوا بهم في منطقة نائية وخالية.

وكان مسور في طريقه إلى دمشق لحضور مؤتمر الجمعية العمومية للاتحاد السوري لكرة القدم، برفقة عضو مجلس إدارة نادي الجهاد السابق ولاعب فريق الرجال.

وتمكن الوفد من الوصول إلى دمشق عبر سيارة شحن عابرة صادفوها على الطريق بعد الحادثة.

وفي 28 أغسطس/آب الماضي، تعرضت مجموعة من الشبان في منطقة سنجوان بريف اللاذقية في مناطق الحكومة السورية لاعتداء مسلح من قبل ستة أشخاص محسوبين على وزارة الدفاع، كانوا على متن سيارة "بيك آب" بيضاء، وفق المرصد السوري.

ونقل عن مصادر قولها إن المعتدين أوقفوا الشبان، واستولوا على دراجات نارية كانوا يستقلونها، وسلبوهم الهواتف المحمولة وأموالهم، قبل أن يلوذوا بالفرار، فيما تعرض أحد الشبان لإصابة.

وكرر المرصد السوري تحذيره من انتشار السطو المسلح والاعتداءات على المدنيين في ريف دير الزور، مطالبا الجهات الأمنية باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأهالي وممتلكاتهم.