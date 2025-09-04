حفيد نيلسون مانديلا يتوجه إلى غزة على متن "أسطول الصمود"

أعلن "أسطول الصمود" العالمي، الخميس، انضمام ماندلا مانديلا، حفيد الزعيم الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا، إلى القافلة المتجهة نحو قطاع غزة لكسر الحصار الإسرائيلي ووقف سياسة التجويع الممنهجة.

وقال الأسطول في تدوينة على منصة "إكس"، "ماندلا مانديلا، حفيد نيلسون مانديلا، ينضم إلى 10 من مواطني جنوب إفريقيا على متن أسطول الصمود".

ويضم الأسطول عشرات القوارب ومئات المشاركين من 44 دولة، بينهم الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ.

ونقل موقع "بولِتي" الجنوب أفريقي، الأربعاء، تصريحات لمانديلا قال فيها إن "كثيرين منا ممن زاروا الأراضي الفلسطينية عادوا باستنتاج واحد فقط، وهو أن الفلسطينيين يعيشون شكلاً من الفصل العنصري أشد سوءاً مما عشناه نحن".

وأضاف مانديلا، من مطار "جوهانسبرغ" قبيل توجهه إلى تونس للالتحاق بالقافلة: "نعتقد أن على المجتمع الدولي أن يواصل دعم الفلسطينيين، تماما كما وقفوا هم إلى جانبنا في السابق".

وشدد على أن "نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا لم ينتهِ عام 1994 إلا نتيجة ضغوط وعقوبات مكثفة من المجتمع الدولي"، مكملاً: "لقد عُزل ذلك النظام حتى انهار أخيرا، ونعتقد أن الوقت قد حان لتطبيق الأمر ذاته على الفلسطينيين".