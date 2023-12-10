أمازيغ ليبيا... أقلية في قلب التجاذبات السياسية رغم التهميش
يقع أمازيغ ليبيا في قلب تجاذبات سياسية تشهدها البلاد منذُ سنوت، وسط ما تُعانيه هذه الأقلية من تهميش اجتماعي وسياسي، وتتطلع إلى أن يكون صوتها مسموعًا في بلد يسعى إلى انتخاب مؤسساته وتجديد شرعيتها، دون جدوى.
وفي وقت سابق اتهم المجلس الأعلى للأمازيغ رئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة بمحاولة خلق صراع معهم من خلال إرسال تعزيزات عسكرية إلى مدينة زوارة، التي تُعد معقلاً تاريخيًا لهم، لكن سلطات الغرب الليبي تراجعت عن تلك التعزيزات.
ودفعت تلك الخلافات بقضية الأمازيغ إلى سطح الأحداث مجددًا، لا سيما في غياب أي دور لهم في المشهد السياسي المتقلب رغم وجود أحزاب ترأسها وجوه تدافع عن الأمازيغية.
مستهدفون
وقال نائب رئيس حزب "ليبيا الأمة"، أحمد دوغة، إن "الخلافات بين الأمازيغ وحكومة الدبيبة جدَّت لأنّ الأمازيغ باتوا يشعرون بأنهم مستهدفون دون الفئات الأخرى، حيث إنّ هناك الكثير من التحديات في مناطق أخرى من ليبيا ولم تلتفت لها هذه الحكومة بل كانت متغاضية عنها، وهذا ما جعل الأمازيغ يحتجون".
وأضاف في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنّ "هناك خشية من أن تحدث عمليات عسكرية وأمنية في المناطق الأمازيغية لأنها ستكون لها عواقب غير جيدة على المنطقة، وعلى ليبيا بصفة عامة".
وأوضح أحمد الدوغة أن "الأمازيغ تم تهميشهم في كل الحوارات السابقة رغم أنهم لم يعترضوا على ما حدث، لكن النتائج تدل على أن كل من في المشهد لا يسعى إلى بناء الدولة، فهم جميعًا يسعون إلى تقاسم السلطة، وهذا ما رفضه الأمازيغ لأننا نعتبر تقاسم السلطة لا يؤدي إلى الاستقرار".
ومضى قائلًا: "نحن كأمازيغ نتحدث عن مفهوم الدولة، الذي هو أساس الدولة أولاً ثم السلطة، والركيزة الأساسية لدولة هو الدستور، الذي يجب أن يتوافق عليه جميع المكونات حتى يكون مقبولاً ومحترمًا"، مؤكدًا أن "جميعهم تجاهلوا هذا المفهوم، ويتحدثون عن تقاسم السلطة من أجل المكاسب والمغانم التي لا تؤدي إلا إلى مزيد من الصراعات".
وبحسب مراقبين في ليبيا، فإن محاولات استبعاد وتهميش دور الأمازيغ يعود إلى عشرات السنين السابقة، حيث بدأت مع العقيد معمر القذافي الذي أسقطته انتفاضة شعبية، في 2011، مدعومة بتدخل من حلف شمال الأطلسي "الناتو".
السنة الأمازيغية
ومن جهتها قالت الباحثة والكاتبة فاطمة الغندور إن "حضور الأمازيغ كمكوّن ليبي، اليوم، تطور مقارنة بأربعة عقود مضت، فتاريخيًا منعت وحجبت عنهم سلطة "القذافي" ممارسة نشاطاتهم، بل منعت تسجيل أسماء مواليدهم الأمازيغية".
وأوضحت في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "الأمازيغ طالهم السجن والاعتقال والاغتيال، والاستبعاد لرموزهم السياسية والثقافية، مثل: عمرو النامي، سعيد المحروق ويحي امعمر، وطال رجالًا ونساء منهم الحرمان من الحقوق المدنية".
ولفتت الغندور إلى أنه "بعد فبراير 2011، انطلقوا في العمل السياسي والمدني، ومنهم من يشغل مناصب سياسية حكومية، ومنهم أعضاء في البرلمان يقومون بأنشطتهم الثقافية، ولأول مرة في ليبيا يتم الاحتفاء بالسنة الأمازيغية، وفيهم مرشحون لرئاسة البلاد في الانتخابات المقبلة، وكانت هناك دعوات حتى لاعتماد إقليم رابع يخصهم"، وفق قولها.
ولا تزال مدن مثل زوارة تحافظ على تدريس اللغة الأمازيغية، وعادات وتقاليد أخرى، وكذلك اللباس الأمازيغي، في بلد لا يمثل فيه الأمازيغ سوى 10% من السكان.
ومنحت انتفاضة الـ17 من شهر فبراير/شباط من العام 2011، الأمازيغ بصيص أمل في إخراج أنشطتهم إلى العلن، والقيام بدور في قيادة البلاد الغنية بثرواتها.