أمازيغ ليبيا... أقلية في قلب التجاذبات السياسية رغم التهميش

يقع أمازيغ ليبيا في قلب تجاذبات سياسية تشهدها البلاد منذُ سنوت، وسط ما تُعانيه هذه الأقلية من تهميش اجتماعي وسياسي، وتتطلع إلى أن يكون صوتها مسموعًا في بلد يسعى إلى انتخاب مؤسساته وتجديد شرعيتها، دون جدوى.

وفي وقت سابق اتهم المجلس الأعلى للأمازيغ رئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة بمحاولة خلق صراع معهم من خلال إرسال تعزيزات عسكرية إلى مدينة زوارة، التي تُعد معقلاً تاريخيًا لهم، لكن سلطات الغرب الليبي تراجعت عن تلك التعزيزات.

ودفعت تلك الخلافات بقضية الأمازيغ إلى سطح الأحداث مجددًا، لا سيما في غياب أي دور لهم في المشهد السياسي المتقلب رغم وجود أحزاب ترأسها وجوه تدافع عن الأمازيغية.

مستهدفون

وقال نائب رئيس حزب "ليبيا الأمة"، أحمد دوغة، إن "الخلافات بين الأمازيغ وحكومة الدبيبة جدَّت لأنّ الأمازيغ باتوا يشعرون بأنهم مستهدفون دون الفئات الأخرى، حيث إنّ هناك الكثير من التحديات في مناطق أخرى من ليبيا ولم تلتفت لها هذه الحكومة بل كانت متغاضية عنها، وهذا ما جعل الأمازيغ يحتجون".