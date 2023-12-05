تواصل القصف بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.. و"القومي" يدخل على الخط

تبادلت ميليشيا حزب الله والجيش الإسرائيلي القصف الصاروخي والمدفعي على جانبي الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

واستهدف حزب الله، بنحو عشرة صواريخ مواقع إسرائيلية مستحدثة في زبدين في تلال كفرشوبا اللبنانية. كما قصف موقع تلة العاصي ومثلث الطيحات قبالة بلدة ميس الجبل، وموقع بياض بليدا.

قابل ذلك غارات بالطيران الحربي الإسرائيلي، وبالمسيرات على أطراف الناقورة وعيتا الشعب وراميا وياطر.

واستهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف الجبين وشيحين ومجدل زون واللبونة في قضاء صور، وامتد إلى أطراف المحيبيب وطير حرفا وبيت ليف والبستان وأم التوت.