تواصل القصف بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.. و"القومي" يدخل على الخط
تبادلت ميليشيا حزب الله والجيش الإسرائيلي القصف الصاروخي والمدفعي على جانبي الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
واستهدف حزب الله، بنحو عشرة صواريخ مواقع إسرائيلية مستحدثة في زبدين في تلال كفرشوبا اللبنانية. كما قصف موقع تلة العاصي ومثلث الطيحات قبالة بلدة ميس الجبل، وموقع بياض بليدا.
قابل ذلك غارات بالطيران الحربي الإسرائيلي، وبالمسيرات على أطراف الناقورة وعيتا الشعب وراميا وياطر.
واستهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف الجبين وشيحين ومجدل زون واللبونة في قضاء صور، وامتد إلى أطراف المحيبيب وطير حرفا وبيت ليف والبستان وأم التوت.
وفي القطاع الأوسط، قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف عيتا الشعب وراميا وعيترون وبليدا وحولا وميس الجبل، حيث تساقطت القذائف على مقربة من المستشفى الحكومي في البلدة.
كما تساقطت القذائف الإسرائيلية على أطراف كفرشوبا وكفرحمام والماري ووطى الخيام وأطراف إبل السقي في القطاع الشرقي.
وشهدت الليلة الماضية ولغاية فجر اليوم، تصعيدًا في القصف الإسرائيلي على البلدات الحدودية في قرى وبلدات قضاء مرجعيون، بالترافق مع القنابل والمضيئة والفوسفورية، ما أحدث أضرارًا في الممتلكات.
هذا وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن تحقيقًا عاجلًا، يجري حول تعرض موقع عسكري محصن في الجليل لأضرار بالغة بعد قصف من لبنان.
واليوم، تبنّى الحزب السوري القومي الاجتماعي، هجومًا نفذه بالأمس على منطقة الجليل الغربي، بحسب بيان صادر عن " الإعلام الميداني في فصائل نسور الزوبعة – الجناح العسكري للحزب القومي السوري الاجتماعي".
وشكل الحزب القومي السوري الاجتماعي فصيلًا أساسيًّا في جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية التي انطلقت خلال الاجتياح الإسرائيلي في العام 1982 للبنان وصولًا إلى بيروت.