داخل سجنه.. وزير الدفاع الكويتي السابق يواجه تهمة فساد جديدة

ويقضي الشيخ الجراح منذ العام 2020 حكمًا بالسجن لمدة سبع سنوات بتهم فساد تتعلق بقضية "صندوق الجيش" الشهيرة التي تكشفت فصولها بدءًا من العام 2019 وتسببت باستقالة الحكومة آنذاك.

وأظهرت وثائق القضية حينذاك الاستيلاء على نحو 240 مليون دينار (800 مليون دولار) من صندوق لمساعدة العسكريين خلال تسلم الجراح حقيبة الدفاع بين عامي 2013 و2014، وأدين في القضية الجراح وآخرون.

وبجانب سجن المدانين في تلك القضية، نصَّ الحكم أيضًا على تغريمهم مبلغ 105 ملايين دينار كويتي (340.50 مليون دولار) وإلزامهم رد ضعف المبلغ (681 مليون دولار) عن المبالغ المستولى عليها.

والجراح من مواليد العام 1953، وبجانب وزارة الدفاع التي تسلم حقيبتها عام 2013، تم تعيينه وزيرًا للداخلية في حكومة تشكلت عام 2016.