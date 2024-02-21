هجمات جديدة ضد مواقع ميليشيا الحوثي في الحديدة

جددت القوات الأمريكية البريطانية ضرباتها ضد مواقع تابعة لميليشيا الحوثي، في الأطراف الشمالية الغربية من محافظة الحديدة الساحلية، المطلة على مياه البحر الأحمر.

وقال مصدر عسكري في القوات اليمنية المشتركة، المتمركزة في الساحل الغربي من البلاد، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن القوات الأمريكية عاودت عملياتها الاستباقية لاستهداف صواريخ الحوثيين قبل انطلاقها تجاه البحر الأحمر، عبر بضع غارات استهدفت ميناء "رأس عيسى" في مديرية الصليف، شمالي غرب الحديدة.