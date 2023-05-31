الجبهة الشعبية القيادة العامة تتهم إسرائيل باغتيال 5 من قادتها
اتهمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، اليوم الأربعاء، إسرائيل باغتيال 5 من قادتها وعناصرها في لبنان بغارة جوية.
واستهدفت الغارة التي وقعت فجر اليوم موقعًا للجبهة الشعبية على الحدود اللبنانية السورية شهد تجمعًا لأعضاء التنظيم؛ ما أسفر عن مقتل 5 منهم.
وأفادت مصادر لبنانية بأن الغارة استهدفت موقعًا للجبهة الشعبية القيادة العامة في منطقة قريبة من مواقع لتنظيم "حزب الله" اللبناني.
وقال أنور رجا عضو المكتب السياسي للجبهة، إن الغارة إسرائيلية وأسفرت أيضًا عن إصابة 10 أفراد، منهم 2 بحالة حرجة".
وأضاف: "تم نقل بعضهم للعلاج في مستشفى تابع للهلال الأحمر الفلسطيني في برالياس في البقاع اللبناني، فيما نقل آخرون إلى داخل الأراضي السورية".
وأصدرت الجبهة بيانًا جاء فيه: "في محاولة لترميم صورة ردعه التي بدأت بالتآكل أقدم العدو الصهيوني على شن غارة جوية صهيونية على موقع للجبهة (قوسايا) في لبنان والتي أدت إلى استشهاد خمسة من رفاقنا".
في المقابل، نفت إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي في تصريح مقتضب إن "هذا ليس نشاطًا للجيش الإسرائيلي".
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين كبار قولهم إن "الجيش لم يشن أي هجوم في لبنان، وهو ما أكدته إذاعة الجيش الإسرائيلي أيضًا".