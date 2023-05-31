الجبهة الشعبية القيادة العامة تتهم إسرائيل باغتيال 5 من قادتها

اتهمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، اليوم الأربعاء، إسرائيل باغتيال 5 من قادتها وعناصرها في لبنان بغارة جوية.

واستهدفت الغارة التي وقعت فجر اليوم موقعًا للجبهة الشعبية على الحدود اللبنانية السورية شهد تجمعًا لأعضاء التنظيم؛ ما أسفر عن مقتل 5 منهم.

وأفادت مصادر لبنانية بأن الغارة استهدفت موقعًا للجبهة الشعبية القيادة العامة في منطقة قريبة من مواقع لتنظيم "حزب الله" اللبناني.