"كان لقاءً رائعاً".. ترامب يعلق على اجتماعه بزعماء عرب ومسلمين بشأن غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إنه عقد "اجتماعا رائعا" مع زعماء عرب ومسلمين، في نيويورك الأسبوع الحالي.

والثلاثاء، التقى ترامب زعماء ومسؤولين لبحث إمكانية وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وشارك في الاجتماع زعماء ومسؤولون رفيعو المستوى من قطر ومصر والسعودية والإمارات والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان.

وقال ترامب في البيت الأبيض، الخميس، إنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة بات "قريبا".

وأضاف: "يجب أن اجتمع مع الجانب الإسرائيلي... أعتقد أن بوسعنا إنجاز ذلك. آمل أن نتمكن من إنجازه. يموت كثير من الناس، لكننا نريد استعادة الرهائن".

إلى ذلك، قال ترامب إنه سيصدر "إعلانا مهما" بشأن سوريا اليوم الخميس، لكنه لم يدلِ بتفاصيل عنه.

وردا على سؤال من أحد الصحفيين في البيت الأبيض عن سوريا، قال ترامب: "رفعت العقوبات لأجعلهم يلتقطون أنفاسهم لأن تلك العقوبات كانت صارمة جدا، لكنني أعتقد أنه يتعين علينا إصدار إعلان مهم اليوم".