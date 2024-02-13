بايدن: هدنة في غزة لستة أسابيع على الأقل قيد البحث

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن "الولايات المتحدة تعمل على اتفاق بشأن الرهائن بين إسرائيل وحركة حماس قد يؤدي إلى فترة من الهدوء في غزة تستمر ستة أسابيع على الأقل".

وأضاف بايدن للصحفيين بعد محادثات مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني: "نعمل بجد من أجل السلام والأمن والكرامة لكل من الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأنا أعمل على ذلك ليل نهار، وندفع باتجاه هدنة في غزة لكن لا تزال هناك ثغرات".

وتابع: "أعمل مع العاهل الأردني وقادة المنطقة من أجل تحقيق سلام دائم قائم على حل الدولتين".

وأوضح بايدن أنه ناقش مع العاهل الأردني "السبل لإيصال المساعدات إلى غزة".

وأشار بايدن إلى أن "الولايات المتحدة أوضحت أنها تريد من إسرائيل أن تهزم حماس".